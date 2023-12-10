Киркоров о хейте детей в школе: «У нас непростая ситуация, дети растут без мамы»

Популярный артист Филипп Киркоров рассказал, что его детям Алле-Виктории и Мартину иногда непросто приходится в школе. Громкая фамилия им пока мешает.

«У нас непростая ситуация, дети растут без мамы. И в школе вечно все это обсуждается. Например, дочка пришла недавно и спросила: «Папа, а правда, что тебя тетя потрогала за попу, а она оказалась искусственной?» - рассказал Киркоров Эльдару Джарахову.

Артист уточнил, что это было интервью с Ксенией Собчак, когда они говорили о пластическом хирурге Тимуре Хайдарове. Но детям тяжело это воспринимать, так как их начинают хейтить в школе.

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