Максим Фадеев о сериале «Слово пацана»: «Я вырос на улице, моя память о том времени – два ножевых ранения»

Музыкант и продюсер Максим Фадеев сформулировал свою точку зрения по поводу нашумевшего сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана».

Максим Фадеев признался, что в подростковом возрасте тоже состоял в одной из таких «банд», только сами себя ребята называли компанией. Фадеев до сих пор удивляется, что ему удалось не свернуть с нормального пути и стать тем, кем он стал. А жизнь его приятелей из Кургана сложилась очень по-разному.

«Я вырос на улице, мы жили в коллекторах, дрались «стенка на стенку». Моя память о том времени - два ножевых ранения», - поделился Максим Фадеев в микроблоге.

Максим Фадеев выразил уверенность в том, что подобные сериалы не оказывают негативного влияние на неокрепшие подростковые умы. И как педагог, и по своему опыту он знает, что заставляет мальчишек сбиваться в подобные стаи.

«Нам просто нечего было делать, потому что в округе был только кинотеатр в полутора часах езды от нашего района», - добавил Максим Фадеев.

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