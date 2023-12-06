Певица Ханна уточнила, по какой причине рожала вторую дочь в Дубае: «Это близко и нет никаких противоречий»

Певица Ханна стала объектом насмешек после того, как заявила, что она - патриотка, и поэтому ее вторая дочь появилась на свет в Дубае, в отличие от первой. Старшая дочь Ханны и ее мужа Пашу появилась на свет в США.

Певица Ханна объяснила Teleprogramma.pro, что она имела в виду, когда отдала предпочтение Дубаю.

«Первого ребенка я рожала в Америке. По политическим причинам второго я не захотела рожать в Америке. Но я очень хотела, чтобы малыш появился на свет в тепле, и чтобы мне на последних месяцах беременности было комфортно. Поскольку в Москве в январе и феврале холодно, мы поехали в Дубай, это близко и нет никаких противоречий», - поделилась певица Ханна с Teleprogramma.pro.

Она также рассказала, что ей все очень понравилось - и атмосфера в клинике, и отношение докторов.

«У меня был доктор из Латвии. Прекрасная женщина, все было максимально по-доброму, в классной атмосфере и профессионально», - добавила певица Ханна.

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