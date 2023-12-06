Мусульбес и Капаклы наведались с подарками в гости к недавно родившей Пинчук

Экс-участницу «Дома-2» Иру Пинчук накануне, 5 декабря, врачи отпустили домой из роддома вместе с новорожденным сыном. Судя по всему, молодую маму из клиники встречали не только муж Арай Чобанян со старшим сыном Давидом, но и друзья, влюбленная парочка Рома Капаклы и Таня Мусульбес.

В микроблоге Ира Пинчук показала, как Рома Капаклы охотно играет с двухлетним Давидом. Не исключено, что таким образом Роман Капаклы примеряется к роли папы.

В гости к Ире Пинчук Рома Капаклы и Таня Мусульбес наведались с подарками - игрушками для ее сыновей и огромным букетом бело-голубых цветов для самой Иры.