Шоу «Дом отдыха Ягодка» закончилось помолвкой строителя из Воронежа и домохозяйки с шестью детьми

Для многих стало сюрпризом то, что 39-летний строитель из Воронежа Иван Кондратьев захотел сделать важный шаг. Он в присутствии публики сделал предложение руки и сердца Александре Макиевской. 43-летней домохозяйка с шестью детьми не скрывала волнения. У нее дрожали руки. Она очень сильно обрадовалась такому сюрпризу и ответила заветное «да». На съемках были ее дети, которые поздравили родительницу с таким волнительным событием.

Отметим, что их отношения стали складываться еще в первых сериях шоу, но на третьей недели съемок их едва не разрушила новая участница. Александра даже ушла с проекта, но потом они встретились за пределами «Дома отдыха «Ягодка». По словам Ивана, разлука только укрепила их отношения.

«Это доказывает всем, что выйти замуж после сорока с шестью детьми возможно!» — заявила Александра.

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Но не только это стало известно во время финала проекта. Благодаря шоу образовалось еще три пары. Победителями шоу стали 59-летний медик Александр Десятерик и 42-летняя бизнесвумен Евгения Глебова. Готовы и дальше строить отношения 43-летний психолог Роман Безверхий и 36-летняя модель Юлия Брянцева, а также 46-летний юрист Алексей Молчанов и 44-летняя Елена Якубинская, которая имеет свою дачу.