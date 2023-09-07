Ивлеева - в трущобах, Каграманов - в небе: выходит новый сезон «Тревел-Баттла»

Вечером 7 сентября на канале «Пятница!» стартует второй сезон интерактивного шоу «Тревел-Баттл». Ведущие Анастасия Ивлеева и Роман Каграманов посетят Кению, ЮАР, Намибию, Шри-Ланку, Малайзию, Филиппины, Вьетнам, Камбоджу и Таиланд.
По правилам передачи Настя и Рома соревнуются, чей маршрут по стране окажется круче, а зрители в режиме реального времени голосуют за понравившегося ведущего и выбирают финал шоу. Самый активный участник голосования выиграет деньги на путешествие.
Первый тревел-баттл сезона пройдет в Кении. Каграманов отправится на сафари, устроит «охоту» на «большую африканскую пятерку», посетит племя масаи и понаблюдает за великой миграцией животных во время полета на воздушном шаре.
«В Африке было здорово! Мы видели львов, носорогов, гиппопотамов, я летал на воздушном шаре, гладил и кормил с руки жирафа – непередаваемые ощущения! – рассказывает телепутешественник. - Очень рад, что мы продолжаем вести шоу с Настей, я ее обожаю: это потрясающий друг, компаньон, коллега. На протяжении вот уже двух сезонов после съемок мы с ней собираемся и перемываем всем косточки».
Роман Каграманов в Кении. Фото: канал «Пятница!»
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Ивлеева в своем маршруте покажет жизнь Найроби изнутри. Она посетит трущобы Кибера —самые большие в Африке. Увиденное поразит ведущую настолько, что она не сможет сдержать слез.
«Это самые стремные, но при этом самые колоритные трущобы в моей жизни. И знаете, что я вам скажу? У людей, у которых есть всё, я не встречала столько жизни, энергии и благодарности, как у ребят, которые живут в этих трущобах. Цените свою жизнь и то, что имеете!», - делится эмоциями ведущая.
Чтобы выбрать финал шоу и выиграть деньги на путешествие по России, телезрителям необходимо голосовать за маршрут Ивлеевой или Каграманова в Telegram-канале «Пятницы!» во время эфира программы. Победителем станет самый активный участник голосования. Его аватарка и имя появятся в финале выпуска в режиме реального времени.
Смотрите «Тревел-Баттла» на канале «Пятница!» - 7 сентября в 21:00.