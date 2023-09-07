Ивлеева - в трущобах, Каграманов - в небе: выходит новый сезон «Тревел-Баттла»

Вечером 7 сентября на канале «Пятница!» стартует второй сезон интерактивного шоу «Тревел-Баттл». Ведущие Анастасия Ивлеева и Роман Каграманов посетят Кению, ЮАР, Намибию, Шри-Ланку, Малайзию, Филиппины, Вьетнам, Камбоджу и Таиланд.

По правилам передачи Настя и Рома соревнуются, чей маршрут по стране окажется круче, а зрители в режиме реального времени голосуют за понравившегося ведущего и выбирают финал шоу. Самый активный участник голосования выиграет деньги на путешествие.

Первый тревел-баттл сезона пройдет в Кении. Каграманов отправится на сафари, устроит «охоту» на «большую африканскую пятерку», посетит племя масаи и понаблюдает за великой миграцией животных во время полета на воздушном шаре.