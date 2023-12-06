Загитова будет работать тренером в Казани в собственной спортивной школе

Алина Загитова решила с головой уйти в тренерскую работу и открыть собственную школу фигурного катания в Казани. Спортсменка не скрывает, что основывать учебно-спортивную организацию она будет при поддержке руководства Республики Татарстан.
Загитова подчеркнула, что это не просто школа с ее именем для раскрутки, она будет принимать непосредственное участие в ее работе. Олимпийская чемпионка планирует сама обучать детей фигурному катанию, вникать в каждый этап функционирования заведения. Она для этого полна сил, энергии и желания сделать для людей нечто необычное и хорошее. Звезда заявила, что ее школа будет сильно отличаться от других.
«Пока не могу раскрыть секреты, но думаю, что дети будут довольны», - сказала Алина Загитова.
Напомним, своего главного титула - чемпиона Олимпийских игр - Алина Загитова добилась в 2018-м году. также за ее плечами золотые медали Чемпионата мира (2019-й год) и Чемпионата Европы (2018-й год).
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