Загитова будет работать тренером в Казани в собственной спортивной школе

Алина Загитова решила с головой уйти в тренерскую работу и открыть собственную школу фигурного катания в Казани. Спортсменка не скрывает, что основывать учебно-спортивную организацию она будет при поддержке руководства Республики Татарстан.

Загитова подчеркнула, что это не просто школа с ее именем для раскрутки, она будет принимать непосредственное участие в ее работе. Олимпийская чемпионка планирует сама обучать детей фигурному катанию, вникать в каждый этап функционирования заведения. Она для этого полна сил, энергии и желания сделать для людей нечто необычное и хорошее. Звезда заявила, что ее школа будет сильно отличаться от других.