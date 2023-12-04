Поседевшая Альбина Джанабаева вышла на связь

Певица Альбина Джанабаева поделилась в микроблоге редким снимком. Она запечатлена в профиль, стоящей у окна с опущенной вниз головой.

К своему снимку Альбина Джанабаева сделала подпись, процитировав строчку из песни, которую исполняет.

«Сегодня я отменю снег и холодный дождь. Солнце тебе включу, и пусть горит всю ночь», — написала Альбина Джанабаева.

В Сети, как обычно, начали изучать фото Альбины Джанабаевой. Поклонники увидели, что у звезды появились седые пряди волос. Они списали это на возраст певицы, которой весной будущего года исполнится уже сорок пять лет.