Многодетная Костенко отказалась отдавать детей в детский сад: «Пока нет школы – пусть наслаждаются вниманием мамы и папы»

На это Анастасия Костенко заметила, что быть мамой — тоже огромный труд, и он ей очень нравится.

А сейчас избранница бывшего мужа Ольги Бузовой призналась, что отказалась от детского садика. Она уверена, что малышам лучше проводить время дома с мамой, тем более когда есть такая возможность.

Костенко заявила, что в их семье есть и няня, но все-таки основную заботу об отпрысках она возлагает на себя.

«Я рада, что сама могу им регулировать режим, как удобно мне, отвозить их на обучение, которое им по душе. Пока нет школы — пусть наслаждаются домом, вниманием мамы и папы», — поведала в своем микроблоге Анастасия Костенко.

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