Филипп Киркоров повидался с вернувшейся в Россию Кристиной Орбакайте

Кристина Орбакайте давно живет в Америке вместе с мужем-бизнесменом Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. Певица перебралась в Нью-Йорк, освободив свои апартаменты в Майами сыну Никите Преснякову и его жене Алене Красновой.

«Только песня остается с человеком. Песня — верный друг твой навсегда… Смотрите в новогодние праздники концерт «Песня года – 2023». Хиты, премьеры, коллаборации», — отметил Филипп Киркоров.

Появление Кристины Орбакайте на фестивале «Песня года» стало полной неожиданностью и сенсацией. Певица почти ни с кем не фотографировалась и отказалась общаться с журналистами. А вот для Филиппа Киркорова она сделала исключение, позировав с ним на фото и обсудив все самое важное.