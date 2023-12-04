Лидию Федосееву-Шукшину дочки перевезли из центра Москвы за МКАД

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина более 50 лет прожила в четырехкомнатной квартире в историческом центре Москвы. Однако последние полгода ей приходится ютиться в двушке за МКАДом, в Новой Москве.
Дочки перевезли ее туда, наняли сиделку. Дочь Ольга сообщила, что у нее у самой возникли проблемы со здоровьем и пока так.
«Я мучаюсь с позвоночником, поэтому пока мы маму перевезли. Так будет лучше всем. У нее есть помощница по хозяйству, ей во всем помогает», - рассказала Ольга Шукшина в программе «Звезды сошлись».
Шукшина подчеркнула, что за МКАДом чище воздух и якобы актрисе там будет лучше.
«А Лидия сама приняла такое решение?» - спросил ведущий шоу Тимур Еремеев.
«Мы все так решили», - отметила Ольга.
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