Лидию Федосееву-Шукшину дочки перевезли из центра Москвы за МКАД

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина более 50 лет прожила в четырехкомнатной квартире в историческом центре Москвы. Однако последние полгода ей приходится ютиться в двушке за МКАДом, в Новой Москве.

Дочки перевезли ее туда, наняли сиделку. Дочь Ольга сообщила, что у нее у самой возникли проблемы со здоровьем и пока так.