Дочь Волочковой побывала в гостях у звездной мамы: «Позавтракали и провели прекрасное воскресное утро»

Звезда балета Анастасия Волочкова поделилась радостной новостью. Судя по всему, ее отношения с дочерью Ариадной очень сильно потеплели. Неделю назад наследница балерины посетила ее шоу «Одержимость», а в выходные наведалась в особняк своей звездной мамы.

Анастасия Волочкова разместила в микроблоге фото, на котором запечатлена в гостиной своего роскошного дома вместе с Ариадной. Девушка уже ростом с маму.

«Какая же она взрослая стала. Люблю и горжусь. Сегодня утром позавтракали и провели прекрасное воскресное утро. Счастья хочу пожелать всем хорошим людям», - написала в микроблоге Анастасия Волочкова.

Напомним, дочь Анастасии Волочковой Ариадна несколько лет назад приняла решение. что будет жить в семье отца Игоря Вдовина и мачехи, телеведущей Елены Николаевой. С мамой Ариадна поддерживает отношения, которые периодически портятся, но после вновь теплеют.

Стоит добавить, что минувшая неделя выдалась сложной для Анастасии Волочковой. Сначала ей пришлось комментировать смерть своего экс-избранника в СИЗО и получить за это тонны хейта. Затем все обсуждали отказ певца Сергея Лазарева сфотографироваться с Волочковой на красной дорожке премии «Золотой граммофон».

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