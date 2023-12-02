Кристина Орбакайте вернулась в Россию на «Песню года»

Корреспондент сайта Teleprogramma.pro передает все самое интересное с места событий. Так, перед публикой на ковровой дорожке уже появились Филипп Киркоров, Николай Басков, Лолита Милявская, Клава Кока, Ани Лорак, певица Алсу, Люся Чеботина, Александр Ревва, Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев, Юрий Антонов, Ольга Бузова и многие другие.

В кулуарах шепчутся о том, что в Россию вернулась и Кристина Орбакайте. Дочка Аллы Пугачевой прилетела в Москву, чтобы выступить на фестивале «Песня года». Правда, перед журналистами певица так и не появилась, видимо, сразу отправилась в гримерную. Похоже, что дочка Примадонны избегает неудобных вопросов, поэтому держится в стороне от прессы. Также сообщается, что Кристина Орбакайте должна выступить на «Песне года» — это станет своего рода сенсацией.

Кстати, в последнее время артистка проживает в Америке. Кристина Орбакайте с мужем бизнесменом Михаилом Земцовым и дочкой Клавой поселилась в Нью-Йорке, а ее апартаменты в Майами занял внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков с женой моделью Аленой Красновой.