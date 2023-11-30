Эмин признался, что у него дома есть золотой трон: «Сажусь и любуюсь на свои награды»

Эмин Агаларов вновь получил премию «Золотого граммофона». Их у него столько, что артист сбился со счета. «По-моему, пятая», — не смог назвать точной цифры музыкант.
Эмин признался, что очень бережно относится к наградам, которые ему вручают за его музыкальную деятельность. Дома у него даже есть специально отведенное для них почетное место с золотым креслом.
«У меня есть стеллаж для наград, перед ним стоит трон золотой, и я иногда на него сажусь и любуюсь на эти награды», — поведал Эмин.
Однако артист считает, что все-таки дороже наград для него — зрительское признание и народная любовь.
Источник: NEWS.ru
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