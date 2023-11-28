Лыков о постельной сцене с Гузеевой в фильме «Теща»: «Великолепно»

Александр Лыков на премьере кинокомедии «Теща» высоко оценил совместную работу с Ларисой Гузеевой, где они играли супругов, сообщает Teleprogramma.pro.

Ведущая «Давай поженимся!» исполнила роль властной жены, а ее партнер — мужа-подкаблучника.

Не обошлось и без пикантных сцен, например, Лыкову и Гузеевой пришлось изображать перед камерами исполнение супружеского долга. Актер не скрыл, что работа с ведущей Первого канала прошла на ура. Она действует на съемочной площадке четко, профессионально и комфортно для партнера.

Конкретно про постельную сцену в кинокомедии с Гузеевой Лыков сказал: «Великолепно! Надеюсь, что и я ее не разочаровал».

Лыков объяснил это тем, что они давно знают друг друга и никаких особых стеснений не испытывали оба. Кроме того, режиссер учитывал пожелания артистов во время съемочного процесса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».