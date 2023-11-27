Экс-участники «Дома-2» Степан Меньщиков с женой вышли на связь из Таиланда: «Срочно к нам, в королевство улыбок»

Экс-участники «Дома-2» Степан Меньщиков и его жена Ангелина Монах уже несколько месяцев живут в Таиланде с дочкой Степаней. Судя по всему, семейству нравится находиться в тропическом климате вечного лета, на берегу теплого Индийского океана.

Степан Меньщиков поделился в микроблоге совместным снимком с женой. В кадре и он, и Ангелина Монах лучатся от счастья. Степан Меньщиков пригласил всех желающих присоединиться к ним и приезжать в Таиланд, где все улыбаются друг другу.

«Когда вы озябнете и вам захочется тепла, солнца, моря и прекрасной компании, срочно к нам, в королевство улыбок!» - написал под снимком Степан Меньщиков.

Напомним, жена Степана Меньщикова Ангелина переехала в Таиланд с дочкой Степаней в феврале этого года. Женщина и раньше жила в этой стране, но ради Степана несколько лет провела в России. После отъезда Ангелины из Москвы, ходили слухи, что Монах и Меньщиков развелись. Но весной Степан Меньщиков поделился снимком из Таиланда, на котором был запечатлен с женой и дочкой. С тех пор пара неразлучна.

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