Дарья Донцова пугает журналистов, которые приходят брать интервью: «Бросают сумки и убегают»

Дарья Донцова. Фото: Global Look Press

Писательница раскрыла свой секрет.

Известная писательница Дарья Донцова заявила, что однажды муж напугал ее в маске мопса. Тогда у нее даже пропал голос, не могла говорить.

С тех пор Донцова тоже старается пугать людей этой маской. Например, журналистов, которые приходят к ней впервые на интервью. 

«Некоторые даже бросают сумки и убегают», — добавила писательница.

Боятся и собаки, утверждает Донцова. Она может надеть маску мопса и выйти к соседским собакам. Те тоже равнодушными не остаются.

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