Роман Костомаров после разоблачения на шоу «Аватар»: «Я иронизирую над собой — без рук, без ног, еще и без голоса»

В это воскресенье, 26 ноября, в эфир НТВ вышел четвертый по счету выпуск второго сезона шоу «Аватар». В финале выпуска был раскрыт третий аватар.

Претендентами на раскрытие стали три аватара - Железный Дровосек, Муха-Цокотуха и Соловей-Разбойник. Жюри решили, что первым будут открывать аватар Железного Дровосека. Логика проста: он выступал первым из всех троих номинантов.

Все пять судей единогласно заявили, что Железный Дровосек - это Роман Костомаров. И оказались правы. Именно олимпийский чемпион в танцах на льду, известный фигурист Роман Костомаров управлял аватаром Железного Дровосека.

«Я, честно говоря, шокирован, как вы можете по аватару разгадать человека — обратился к жюри Роман Костомаров - Я так иронизирую над собой — без рук, без ног, еще и без голоса». «Вы — чемпион, для нас это огромная честь. Если даже ничего с вами не случилось бы, это все равно для нас – честь. Вы в спорте сделали то, что не каждому дано. Вам спасибо и за то, что вы смогли бороться и победили», - сказала Роману Костомарову Ирина Понаровская.

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