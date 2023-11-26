Анастасия Волочкова завернулась во флаг России и назвала себя самой известной балериной Вся Руси

Анастасия Волочкова представила свое новое шоу «Одержимость» в Москве. Постановка получилась сильной - про ложь, предательство, тщеславие, лицемерие.

Балерина попыталась представить свое состояние души публике - как однажды она высоко поднялась и как больно упала на утеху людям. Но не сломалась.

Символично, что в конце шоу Волочкова завернулась во флаг России, заявив, что является балериной Всея Руси.

«Я самая счастливая балерина! Не зря я поддерживала свою стройность, чтобы вас порадовать. Не зря я самая известная балерина Вся Руси под российским флагом», - заявила Анастасия.

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