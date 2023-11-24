Директор Такшиной о продолжении «Не родись красивой»: «Были очень-очень предварительные переговоры»

На днях в Сети появилась информация о том, что планируется снять продолжение сериала «Не родись красивой». И хотя история Кати Пушкаревой выглядит вполне законченной, поклонники старого проекта тут же начали обсуждать возможный перезапуск.
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Чтобы прояснить ситуацию, корреспондент Teleprogramma.pro связался с представителем актрисы Юлии Такшиной, которая в свое время сыграла роль секретарши Виктории Клочковой.
Алексей, директор артистки, сообщил, что с Такшиной и другими участниками знаменитого проекта еще никто не связывался. Поэтому пока не очень понятно, в каком именно виде выйдет продолжение сериала.
«Никакой пока официальной информации, кроме того, что проект будет продолжен, у нас нет. Не связывались не с нами, не с Антипенко, не с Ломоносовой, даже с Уваровой, на сколько я знаю, были очень-очень предварительные переговоры. Поэтому никакой информации, в каком формате будет проект, как там будут участвовать старые герои, пока что не располагаем», — объяснил Алексей.