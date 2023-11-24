«С нами, с Антипенко и с Ломоносовой пока не связывались»: директор Юлии Такшиной рассказал о съемках в продолжении сериала «Не родись красивой»

Зрители ждут
По Сети пронеслась информация о перезапуске сериала «Не родись красивой». Такую новость представил телеканал СТС на прошедшей презентации. Зрители и поклонники сиквела обрадовались, уже ждут продолжение и тут же начали обсуждать, что будет в новой части, ведь история казалось законченной.
Me La: «Жду новый сериал».
Катерина Широкова: «Дальше будет история про их дочь?»
Давос Сиворт?: «Наконец-то»
Anastasia Yurgaitis: «Вообще, у оригинального колумбийского сериала было продолжение, примерно из двадцати серий».
Татьяна: «Сериал «Не родись красивой» красивой очень люблю. Если будет продолжение - хорошо. Хорошо бы со старым составом актёров. А Нелли Уварова - моя любовь».
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Нелли Уварова в роли Кати Пушкаревой. Фото: кадр из сериала «Не родись красивой»
Актеры ничего не планируют
Пока поклонники пребывают в восторге, сами актеры еще ничего не планируют, потому что не получали никаких предложений. В частности Алексей, директор Юлии Такшиной, рассказал Teleprogramma.pro о позиции актрисы по этому поводу.
«Никакой пока официальной информации, кроме того, что проект будет продолжен, у нас нет. Не связывались не с нами, не с Антипенко, не с Ломоносовой, даже с Уваровой, на сколько я знаю, были очень-очень предварительные переговоры. Поэтому никакой информации, в каком формате будет проект, как там будут участвовать старые герои, пока что не располагаем».
Напомним, Юлия Такшина сыграла в сериале «Не родись красивой» роль Виктории Клочковой - коварной красавицы-секретарши главного героя. Эта работа стала ее кинодебютом, и он оказался таким успешным, что Такшина в один момент превратилась из никому не известной студентки 4 курса в настоящую звезду и обрела миллионы поклонников.
Юлия Такшина и Ольга Ломоносова в сериале «Не родись красивой». Фото: кадр из сериала «Не родись красивой»
Будет предложение - актеры его рассмотрят
Но Алексей не спешит расстраивать фанатов сериала. Когда Юлия Такшина получит предложение, она его обязательно рассмотрит.
«Вопрос всегда заключается в материале. Будет представлен материал всем героям, сценарий или пилот, и дальше уже будут решения. Сейчас просто даже решать нечего. Есть некий инфоповод - будет продолжение «Не родись красивой». Ну здорово, культовый сериал был. Но говорить не о чем. Должно быть предложение.
Может, будет обалденный материал, тогда Юля будет рассматривать. Значит, люди хотят видеть продолжение, готовы это смотреть. Наверняка, это Назаров будет снимать. Если не он, то это будет чушь какая-то. Категоричной позиции, что «я не буду сниматься ни за какие коврижки» - так не скажет ни один артист».
Если возвращение «Не родись красивой» все-таки состоится, сериал войдет в число других популярных телешоу из прошлого, которые получили новую жизнь. Так, уже состоялась премьера «Папиных дочек. Новые», а сейчас идут съемки «Букиных», которые являются продолжением сериала «Счастливы вместе». Ведь не даром говорят, что все новое - это хорошо забытое старое.
Григорий Антипенко в роли Андрея Жданова. Фото: кадр из сериала «Не родись красивой»