«С нами, с Антипенко и с Ломоносовой пока не связывались»: директор Юлии Такшиной рассказал о съемках в продолжении сериала «Не родись красивой»

Актеры ничего не планируют

Пока поклонники пребывают в восторге, сами актеры еще ничего не планируют, потому что не получали никаких предложений. В частности Алексей, директор Юлии Такшиной, рассказал Teleprogramma.pro о позиции актрисы по этому поводу.

«Никакой пока официальной информации, кроме того, что проект будет продолжен, у нас нет. Не связывались не с нами, не с Антипенко, не с Ломоносовой, даже с Уваровой, на сколько я знаю, были очень-очень предварительные переговоры. Поэтому никакой информации, в каком формате будет проект, как там будут участвовать старые герои, пока что не располагаем».

Напомним, Юлия Такшина сыграла в сериале «Не родись красивой» роль Виктории Клочковой - коварной красавицы-секретарши главного героя. Эта работа стала ее кинодебютом, и он оказался таким успешным, что Такшина в один момент превратилась из никому не известной студентки 4 курса в настоящую звезду и обрела миллионы поклонников.