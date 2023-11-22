Алексей Бардуков признался, что потянул колено на съемках фильма «Хоккейные папы»

На мероприятии побыл корреспондент Teleprogramma.pro. Бардуков предстал в брюках белой футболке. Лук дополнил модный жакет. Актер признался, что работать с детьми ему было не сложно. Однако он не смог избежать небольшой травмы.

«Я с детьми хорошо сработался. Только признаюсь, что коленку потянул. Но основная сложность была только в том, чтобы собрать много людей в кадре», – поделился артист.

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На премьере также побывал певец Александр Асташенок, который пришел с дочкой Викторией. Также посетили премьеру Константин Крюков, Олеся Судзиловская, Анна Чиповская и другие селебрити. Примечательно, что у Бардукова есть сын Иван, который был рожден в браке с Анной Старшенбаум. Пара развелась, но их наследник получает любовь от обоих родителей.