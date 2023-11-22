Анна Михалкова без макияжа появилась на съемках сериала «Исправление и наказание» с Натальей Бардо

49-летняя Анна Михалкова крайне редко посещает светские мероприятия. Увидеть актрису можно разве что на съемках очередного проекта. В своем микроблоге Наталья Бардо поделилась свежим фото съемочной площадки сериала «Исправление и наказание», в котором она снимается вместе с Анной Михалковой. В кадре дочка режиссера Никиты Михалкова появилась без макияжа и в пижамных штанах. Обе актрисы отметились на съемках второго сезона проекта.

Бардо поделилась некоторыми подробностями о сериале, дав понять, что эти съемки она может без преувеличения назвать очень экстремальными и необычными. Актриса уточнила, что такого количества сложнейших трюков в комбинации с каскадерскими сценами, у нее не было ни в одном из проектов.

Кстати, Анна Михалкова не обращает никакого внимания на критику и замечания поклонников, если они касаются ее внешних данных. Актриса может позволить себе появляться без макияжа и идеальной прически. По словам Анны, она уже давно заметила, что чаще всего многие люди, особенно те, с кем она лично не знакома, думают, что громкая фамилия решает все. Одни, как подметила актриса, пытаются ее принизить, а вторые — превознести. И то и другое, ей особо не нравится. Михалкова старается строить нормальное общение, без предвзятости.