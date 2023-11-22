Уехавшая в Испанию Наталья Ветлицкая появилась в соцсетях после долгого перерыва

Наталья Ветлицкая переехала в Испанию с дочкой Ульяной еще в начале 2000-х, отказавшись от сцены. Звезда занялась риелторской деятельностью и очень хорошо продвинулась в этой области, купив и себе роскошный особняк в престижном районе старинного города Дения.

В 2020 году Наталья Ветлицкая прилетела в Россию, заявляя о своем триумфальном возвращении на сцену. Однако отработав несколько концертов, улетела в Европу обратно. Знаменитость испортила отношения с несколькими изданиями и отменила концерты из-за эпидемии коронавируса.

После этого Наталья Ветлицкая практически пропала с радаров. В соцсетях если и появлялись ее редкие посты, то без нее в кадре. Вместе с тем поклонники жаждали увидеть 59-летнюю артистку.

Накануне звезда сделала исключение и поделилась видео во «ВКонтакте», где она позирует в этническом костюме с длинными волнистыми волосами, собранными в скромный пучок. Судя по всему, Наталья Ветлицкая сильно поработала над имиджем, но осталась ухоженной и стройной, как и в молодости.

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