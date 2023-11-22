Марина Коташенко запретила впускать в дом сына Александра Градского

Сиделка Александра Градского, Нигора Фазилова, сообщила, что молодая жена певца, Марина Коташенко, очень редко появлялась в квартире, где он доживал свои последние дни.

«Марина тогда с нами не жила, она редко приезжала, только один раз», — добавила сиделка.

Когда Градскому стало плохо — сиделка вызвала ему скорую. Говорит, что сделала это поздно, так как Градский запрещал ей звонить врачам. Не хотел ехать в больницу.

«Когда Александра увезли медики — позвонила Марина. Наказала ни в коем случае не открывать дверь сыну Градского, Даниилу, который уже знал о госпитализации отца и ехал к нему домой», — рассказала Нигора Андрею Малахову.

Коташенко, по ее словам, приехала первой. Забрала у Фазиловой ключи и попросила покинуть квартиру до тех пор, пока Градского не выпишут из больницы.

«Даниил приехал, стучал часа два в двери, ему никто не открыл, Марина запретила», — добавила женщина.

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