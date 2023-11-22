Вайкуле озвучила условие своего выступления в России: «Если будут извинения и покаяние»

69-летняя певица Лайма Вайкуле приобрела широкую популярность в 80-е годы во многом благодаря российскому поэту-песеннику Илье Резнику и его хиту «Вернисаж».

Звезда и сейчас исполняет песни на русском языке по всему миру, кроме России. Однако она не отрицает, что может когда-нибудь изменить свою позицию и все-таки приехать в страну. Правда, для этого она выдвинула одно условие.

«Никогда не буду выступать в России, могу об этом сказать смело. Может быть, если будут извинения и покаяние, если все изменится. Но сегодня мне кажется, что никогда не буду там выступать», — рассказала Лайма Вайкуле украинской журналистке Наталье Мосейчук.

В настоящий момент, заявляет латвийская певица, она пытается «просветить» и «вразумить» россиян.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Источник: ug.tsargrad.tv