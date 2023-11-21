Зепюр Брутян призналась, что учит восьмимесячного сына Микаэля говорить «папа»

Зепюр Брутян много времени проводит с сыном Микаэлем. Ребенок еще слишком маленький, чтобы надолго оставлять его с нянечками. Однако жена Павла Прилучного вышла из декретного отпуска и вернулась на съемочную площадку. Для этого Зепюр Брутян активно занималась спортом, чтобы как можно быстрее сбросить лишний вес. Сейчас актриса может похвастаться результатами, показывая заветную цифру на весах — 47 килограммов.

Вместе с мужем Павлом Прилучным молодая мамочка снимается в фильме «Неприличные гости». Кроме того, Зепюр Брутян появлялась и на театральной сцене в спектакле «Взрослые игры». Партнером актрисы стал ее супруг. Павел Прилучный поддерживает молодую возлюбленную в стремлении сниматься в кино. Хотя сам всегда мечтал о большой семье. Едва ли Зепюр будет тянуть со второй беременностью. Актриса уже намекала поклонникам, что не прочь подарить мужу дочку.

У Павла Прилучного есть двое старших детей от первой жены Агаты Муцениеце — сын Тимофей и дочка Мия. Они частые гости в доме отца и мачехи. Мия просто в восторге от того, что она может нянчиться с братиком Микаэлем. Никакой ревности у старших детей нет.

В своем микроблоге Зепюр Брутян призналась, что учит восьмимесячного сына говорить «папа». Микаэль уже уверенно складывает слоги, правда пока у него получается только «па-па». Актриса старается для того, чтобы порадовать и удивить мужа.