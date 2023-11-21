Киркоров заявил, что хочет вернуться в 2004 год и не допустить скандал с «розовой кофточкой»

Король поп-сцены Филипп Киркоров до сих пор не может забыть знаменитый скандал в 2004 году, когда он выгнал с пресс-конференции журналистку за вопрос о ремейках.

Артист тогда заявил, что его безумно раздражает ее розовая кофточка. С тех пор история прицепилась к певцу.

Оказывается, спустя 20 лет Филипп об этом помнит и даже сожалеет. Журналистам Киркоров признался. Что с удовольствием вернулся бы в прошлое и не допустил ту ситуацию.

«Хочется вернутся в 2004 год и на той злополучной пресс-конференции надеть розовые очки, что я постоянно ношу сейчас. Тогда я бы посмотрел на «розовую кофточку» и грудь Ирины Ароян совсем другим взглядом», - заявил он.

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