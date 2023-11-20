Лера Кудрявцева расстроилась из-за лишних килограммов

Лера Кудрявцева регулярно посещает спортивный зал. 52-летняя телеведущая старается поддерживать свою форму. Поэтому в очередном выпуске шоу «Звезды сошлись» она без раздумий выдала свое настроение.

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Но результат Кудрявцеву расстроил. Весы показали чуть более 54 килограммов. А по словам Леры, это очень много. Ведь обычно она старается оставаться в пределах 45-50 килограммов.