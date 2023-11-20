Лера Кудрявцева расстроилась из-за лишних килограммов

Лера Кудрявцева регулярно посещает спортивный зал. 52-летняя телеведущая старается поддерживать свою форму. Поэтому в очередном выпуске шоу «Звезды сошлись» она без раздумий выдала свое настроение.
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Но результат Кудрявцеву расстроил. Весы показали чуть более 54 килограммов. А по словам Леры, это очень много. Ведь обычно она старается оставаться в пределах 45-50 килограммов.
«Я толстая сейчас, обычно вешу 49-50 килограммов. Мне надо минус четыре килограмма», — заявила телеведущая.
К слову, ведущая встала на весы в одежде, поэтому можно смело вычесть пару килограммов. Но этот факт ничуть не успокоил Кудрявцеву, которая очень трепетно относится к своей фигуре.
Источник: шоу «Звезды сошлись»