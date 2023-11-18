Сын Александра Градского обвинил мачеху в том, что она медлила с вызовом скорой для его отца

Старший сын Александра Градского до сих пор не может смириться со смертью своего знаменитого отца. А недавно в руки молодого человека попал дневник его мачехи Марины Коташенко. И это окончательно вывело Даниила из себя.

Он совершенно не был готов к таким откровениям. Старший наследник Градского и раньше не очень верил в искренность последней жены отца, а слова, которые он прочел в дневнике Марины, только подтвердили его догадки.

«Полюби его, как раненое животное, и добей», — было написано в блокноте Коташенко.

После этих строк Даниил вспомнил обстоятельства смерти своего родителя. По словам молодого человека, мачеха медлила с вызовом врачей больше двух часов. Он предположил, что Марина не спешила из-за того, что хотела первой добраться до мужа и завладеть ключами от сейфов.

«Мне позвонили, когда «скорая» была у отца. Врач мне тогда сказал, что к тому моменту, когда папу доставили в Склифосовского, время было упущено», — поделился Даниил.

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Источник: aif.ru