Маркони заявил, что на место Урганта уже выстроилась очередь на Первом канале

Владимир Маркони. Фото: Global Look Press

Сам ведущий не пытается повторить даже собственный успех.

Комик, актер и телеведущий Владимир Маркони рассказал, что на Первом канале многие бы хотели заменить Ивана Урганта.

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«Там на место Ивана — очередь, все первоканальные акулы выстроились в очередь к кабинету. Паша Воля сказал бы: «Если вы так скучаете, посмотрите мое шоу», — рассказал Владимир Маркони на Youtube-шоу Иды Галич «Есть вопросики».

Сам Маркони не только не стоит в этой очереди, но и не планирует повторять собственные успехи. Например, такие проекты, как «Реутов ТВ» и Comment Out он спокойно оставил в прошлом.

«Мне кажется, что это не нужно, это будет не то. Но если у вас есть 26 миллионов рублей, напишите мне, посмотрим, как я буду дрожащей рукой писать «нет», — прокомментировал Реутов.

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