Маркони заявил, что на место Урганта уже выстроилась очередь на Первом канале

Комик, актер и телеведущий Владимир Маркони рассказал, что на Первом канале многие бы хотели заменить Ивана Урганта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Там на место Ивана — очередь, все первоканальные акулы выстроились в очередь к кабинету. Паша Воля сказал бы: «Если вы так скучаете, посмотрите мое шоу», — рассказал Владимир Маркони на Youtube-шоу Иды Галич «Есть вопросики».

Сам Маркони не только не стоит в этой очереди, но и не планирует повторять собственные успехи. Например, такие проекты, как «Реутов ТВ» и Comment Out он спокойно оставил в прошлом.