Лолита заявила, что ее дочери после отъезда из Киева нужен реабилитолог

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

По словам Лолиты, дочери и маме пришлось ехать через всю Европу на автомобиле. Помогали им в этом знакомые артистки. По прибытии в столицу России, они отдохнули и переехали уже в Болгарию, где у Лолиты в собственности имеется дом.

Дорога далась Еве непросто, Лолита убеждена, что дочери необходима качественная медицинская помощь, тем более, что у наследницы и без того имеется недуг.

«Ей нужен реабилитолог, у нее синдром Аспергера. Это разновидность аутичная. Она очень медленно делает то, что делаем мы все от рождения. Я не говорю, что это можно совсем победить, что она будет ходить на работу. Для этого мне нужен профессионал, но сейчас я не могу ее трогать», — рассказала Лолита.

Источник: YouTube-канал «Без воды».