«Проходят клинические испытания»: у семьи Брюса Уиллиса появилась надежда на его выздоровление

Голливудский актер Брюс Уиллис завершил свою карьеру из-за неизлечимой болезни. Ему диагностировали височно-лобную деменцию, которая быстро прогрессирует. 68-летний Уиллис уже не может обходиться без посторонней помощи.

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Однако у его супруги Эммы Хеминг появилась надежда на выздоровление мужа. В интервью Sunday paper актриса рассказала, что вскоре может появиться первое лекарство от деменции.

«Поговорите с доктором Брюсом Миллером из медцентра UCSF — пионером в исследованиях FTD — и послушайте, как он рассказывает об одержимости исследователей этого сообщества поиском методов лечения. Первые усовершенствованные методы лечения деменции прямо сейчас проходят клинические испытания, активно набирая участников», — заявила Хеминг.

Она пояснила, что синдром FTD, которым страдает артист, является самой распространенной формой деменции и может проявиться у любого человека уже в возрасте 20 лет.