«Выхожу из декрета красиво»: постройневшая Зепюр Брутян приняла участие в фотосессии

Зепюр Брутян снимается в кино и играет в театре. Она стала известной после выхода таких картина, как «Последний аксель» и «В клетке». Актриса в прошлом году стала женой Павла Прилучного. Их отношения развивались очень стремительно. В апреле этого года у них родился сын Микаэль.
Молодая избранница жены «Мажора» стала вести домашнее хозяйство. Примечательно, что артист одаривал ее цветами, помогал со всеми хлопотами и даже водил в спортзал, чтобы помочь возлюбленной быстрее вернуться в форму. Молодая мама планировала вернуться к работе в конце лета, но в итоге задержалась в декретном отпуске.
На днях Брутян похвасталась, что почти вернулась в форму. Она добилась того, что весит 48,5 килограмма. Актриса теперь объявила, что готова вернуться к съемкам. Она решила начать с фотосессии. Жена Прилучного позировала в черном кружевном платье с корсетом и открытыми плечами. Лук дополнило золотое колье.
Она оставила свои кудрявые волосы распущенными. Зепюр подчеркнула постройневшую фигуру. Стилистом съемки выступил Никита Карстен, который часто работает с Ольгой Бузовой и другими селебрити.
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«Выхожу и декрета красиво», – заявила она.
На кадр сразу отреагировал ее муж. «Принцесса моя!» — написал Прилучный. «Воу! Ну нельзя быть такой красивой! Сногсшибательная моя», — заверила сестра актрисы Рипсиме. «Так быстро восстановилась после родов, как будто и не рожала! Молодец», «Армянская красавица», «Зипюр стала еще женственней... Она прекрасна», «Глаза — зеркало души», — стали комментировать пост подписчики.