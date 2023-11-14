«Выхожу из декрета красиво»: постройневшая Зепюр Брутян приняла участие в фотосессии

Зепюр Брутян снимается в кино и играет в театре. Она стала известной после выхода таких картина, как «Последний аксель» и «В клетке». Актриса в прошлом году стала женой Павла Прилучного. Их отношения развивались очень стремительно. В апреле этого года у них родился сын Микаэль.

Молодая избранница жены «Мажора» стала вести домашнее хозяйство. Примечательно, что артист одаривал ее цветами, помогал со всеми хлопотами и даже водил в спортзал, чтобы помочь возлюбленной быстрее вернуться в форму. Молодая мама планировала вернуться к работе в конце лета, но в итоге задержалась в декретном отпуске.