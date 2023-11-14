«Пусть забирает!»: Лолита призналась, что Цекало вышел с ней на связь

Лолита Милявская была замужем за Александром Цекало с 1988 по 2000 годы. Шоумен стал третьим супругом певицы.

После развода много лет они не общались. Цекало женился на казахской модели и уже много лет живет с ней в Соединенных Штатах Америки.

Но на интервью с Аллой Шишкиной Милявскя призналась, что недавно позвонила Александру. И он ответил.

«Я записывала новый альбом и решила включить в него песню из нашего совместного с Сашей творчества. И по авторским правам решила спросить у него разрешение. Мы связались с Цекало. К моей большой неожиданности, он ответил и сказал, чтоб все забирала. Мол, могла бы даже не спрашивать. Подписал все документы. Я очень рада», - заявила она.

Лолита призналась, что Цекало ей недавно снился. Он мило улыбался и поддерживал.

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