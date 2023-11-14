Собчак рассказала правду об отношениях с Тимати — почему не общаются

Светская львица Ксения Собчак дала интервью признанному в России иноагентом Алишеру Моргенштерну*. Так называемая журналистка прокомментировала свои отношения с Тимати. Утверждает, что никогда не встречались, это все слухи.

«Мне никогда он не нравился как мужчина, у нас не было романа. То откровенное видео - постановка, мы снимали это на съемочной площадке, чтобы посмеяться», - заявила она.

Собчак подтвердила, что много лет они с Тимати действительно не общаются.

«Он на меня за что-то обиделся. Но я не пыталась узнать, на что именно», - добавила Собчак.

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