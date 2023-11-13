Наргиз с позором отменила концертный тур по Европе

Так называемая певица Наргиз пытается сделать хоть какую-то карьеру в мире. Но пока у нее ничего не получается.

Бывшая подопечная Макса Фадеева решила дать несколько концертов в Европе, объявив о большом туре. Но что-то пошло не так.

По некоторым данным, Наргиз не смогла продать и половины билетов. Пришлось все отменить. Об этом она объявила в соцсетях, заверив, что деньги за билеты вернут.

Наргиз ненавидит россиян, она говорит об этом чуть ли не каждый день. Ей запретили въезд в страну на 50 лет.

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