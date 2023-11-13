Меладзе обвалил цену на виллу в Крыму - лишь бы быстрее продать

Известный продюсер Константин Меладзе отчаянно пытается избавиться от своей виллы в Крыму. Артист не может продать особняк уже несколько месяцев, пришлось снижать цену.

Сначала за дом просили 300 миллионов рублей, теперь — 289. При этом в объявлении говорится, что продавец готов идти на торг.

Находится дом недалеко от Ялты в гурзуфском элитном поселке. Дом - в 700 квадратных метра, участок 12 гектаров.

Меладзе редко появлялся в этом особняке, хотя построил его еще в 2010 году.

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