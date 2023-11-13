Джанабаева взвинтила цены на концерты на слухах о разводе с Меладзе

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева практически перестала выступать в России в связи со сложной мировой ситуацией. Ходят слухи, что у артистки серьезные проблемы в отношениях с мужем, Валерием Меладзе. Им даже прочат развод, как и Вере Брежневой с Константином Меладзе.

При этом стало известно, что певица взвинтила ценник на свои выступления. Если раньше ее концерт на частном мероприятии стоил 850 тысяч рублей, то сейчас придется выложить от 2,5 миллионов рублей.

По предварительным данным, связано это с редкими выступлениями. Джанабаеву перестали приглашать на передачи, концертов стало мало, а есть хочется.

При этом зрители перестали покупать билеты на ее выступления, новых хитов у нее нет.

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