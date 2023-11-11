Татьяна Васильева о своих браках: первому мужу изменяла, от второго терпела побои

Татьяна Васильева — не только востребованная актриса, но и эффектная женщина. Однако построить крепкий брак она так и не смогла.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Васильева была два раза замужем. Первый брак продлился 14 лет. Актриса не скрывает того, что изменяла своему супругу Анатолию Васильеву.

Много лет она, будучи в официальном браке, встречалась с режиссером Валентином Плучеком. Роман было сложно скрыть. Вторые половинки любовников обо всем знали.

Потом Васильева влюбилась в женатого коллегу Михаила Державина. Все было настолько серьезно, что Татьяна в отсутствие законной супруги хозяйничала в доме своего возлюбленного и бывала в гостях у его родственников.

Все это время первый супруг терпел похождения неверной жены. В итоге она сама его бросила, когда решила выйти замуж за Георгия Мартиросяна.

Второй брак продлился 12 лет. Горячий супруг бил актрису, а когда замахнулся на сына, Васильева не стала терпеть и подала на развод.

А вот с покойным Валерием Гаркалиным актрису связывали исключительно дружеские отношения. Об их любовной связи ходило много сплетен, но Васильева все отрицает. Артистка говорит, что могла делить с Гаркалиным одну гримерку, ходить перед ним раздетой, но любовниками они никогда не были.

«Валера был исключением, ангелом, с которым грех заводить роман. Более того, я очень любила Катю, его жену, и никогда бы себе это не позволила», — сказала Васильева.

Источник: 7days.ru