Стало известно, что Аллегрова просит за корпоратив 15 млн рублей

Когда будет возможность насладиться пением Аллы Борисовны, пока неизвестно. Не так давно она приезжала на родину, но пробыла совсем недолго. О своих творческих планах артистка не распространяется.

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Ранее ходили слухи, что Пугачева готова выступить на корпоративе в России за очень большие деньги. Но эта информация не подтвердилась. Промоутеры в один голос уверяют, что пригласить примадонну невозможно.

Вместо Аллы Борисовны рекомендуют рассмотреть Ирину Аллегрову. 71-летняя певица давно не дает концерты, но на частных мероприятиях может выступить.

Стоимость, конечно, впечатляет. За корпоратив шальная императрица российской эстрады просит 15 млн рублей. И это ожидаемо, ведь теперь она вне конкуренции.

Источник: aif.ru