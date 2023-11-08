«От моего имени спародированным голосом»: Кристина Орбакайте сделала неожиданное заявление о провокациях

«Дорогие друзья, от моего имени спародированным голосом звонят моим знакомым и провоцируют их на разговор. Пожалуйста, будьте внимательны! Лучше перезвоните мне», — обратилась Кристина Орбакайте к тем, у кого есть ее номер.