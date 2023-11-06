Звезда сериала «Два холма» Никита Кологривый бросил жену

Однако Кологривый не стал утаивать, что также его непростой характер стал причиной размолвки. Уже некоторое время супруги не живут вместе. Пока они не развелись, но этого актер исключать не стал.

«Так сложилось, что мы уже какое-то время не живем вместе, хоть и не разведены. Но жизнь непредсказуема. В нынешних реалиях со мной сложно было бы находиться любой женщине. Это большая, колоссальная работа — быть отцом, мужем, товарищем, учителем, я к этому стремлюсь», — высказался артист.

Напомним, что у него с Александриной есть дочка Есения, которой два года. Пока девочка осталась с мамой, но актер с ней регулярно созванивается и всячески поддерживает общение. Теперь Никита сокрушается, что не может видеть ребенка каждый день. Но при этом он не может отказаться от творчества и популярности, так как просто не видит своей жизни без этого, пишет журнал Hello.