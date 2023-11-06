Звезда сериала «Два холма» Никита Кологривый бросил жену

Никита Кологривый давно строит карьеру в кино. Ему принесли известность роли в картинах: «Балканский рубеж», «Девятаев», «По щучьему велению», а также «Два холма». У привлекательного актера стала расти армия поклонников. Но до недавнего времени он демонстрировал семейную идиллию. Артист строил отношения с Александриной Питиримовой, которая играет в Московском Губернском театре. Но оказалось, что они расстались.
По словам Никиты, его плотный рабочий график отразился на семейной жизни. Его супруга просто не смогла под него подстроиться.
«Не хватает времени на сон, еду, разговоры по душам и вообще на близкие отношения с кем бы то ни было. А еще — кто-то играет роли в костюмах-тройках или джинсах, я же всегда в крови, взрывах, под пулями. После таких смен непросто оставаться позитивным человеком», — поделился он.
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Никита Кологривый с Александриной Питиримовой. Фото: соцсети звезды
Однако Кологривый не стал утаивать, что также его непростой характер стал причиной размолвки. Уже некоторое время супруги не живут вместе. Пока они не развелись, но этого актер исключать не стал.
«Так сложилось, что мы уже какое-то время не живем вместе, хоть и не разведены. Но жизнь непредсказуема. В нынешних реалиях со мной сложно было бы находиться любой женщине. Это большая, колоссальная работа — быть отцом, мужем, товарищем, учителем, я к этому стремлюсь», — высказался артист.
Напомним, что у него с Александриной есть дочка Есения, которой два года. Пока девочка осталась с мамой, но актер с ней регулярно созванивается и всячески поддерживает общение. Теперь Никита сокрушается, что не может видеть ребенка каждый день. Но при этом он не может отказаться от творчества и популярности, так как просто не видит своей жизни без этого, пишет журнал Hello.
Никита Кологривый с Александриной Питиримовой и дочкой. Фото: соцсети звезды