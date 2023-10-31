Ресниц нет, волосы растрепаны: 40-летняя Бородина без стеснения показала лицо без макияж и фильтров

Сначала Бородина жаловалась на большое количество ящериц, лягушек и насекомых. Потом на пляже ее искусали песчаные мухи. Даже найти хорошую еду для нее стало проблемой. Из-за противного запаха блюд она не могла питаться в местных кафе. А 31 октября Ксения выложила новое фото. Она предстала без макияжа и фильтров. Звезда с растрепанные волосами красовалась у зеркала.

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