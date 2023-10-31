Ресниц нет, волосы растрепаны: 40-летняя Бородина без стеснения показала лицо без макияж и фильтров

Ксения Бородина больше 20 лет работает на телевидении. Она продолжает вести «Дом-2», но уверена, что переросла этот проект. Брюнетка любит путешествовать и недавно оказалась в Таиланде. Но на этот раз она там не отдыхает, а снимается в шоу «Последний герой». Звезда стала новой ведущей проекта. Однако жить на острове для нее тоже стало испытанием.
Сначала Бородина жаловалась на большое количество ящериц, лягушек и насекомых. Потом на пляже ее искусали песчаные мухи. Даже найти хорошую еду для нее стало проблемой. Из-за противного запаха блюд она не могла питаться в местных кафе. А 31 октября Ксения выложила новое фото. Она предстала без макияжа и фильтров. Звезда с растрепанные волосами красовалась у зеркала.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
«Островная женщина», — написала она.
40-летняя телеведущая поразила своим загаром. Поклонники также заметили, что у нее нет пышных ресниц. А вот гладкая кожа восхитила народ. «Классно выглядите», «Всем бы так загореть», «А ресницы вы наращиваете, ого», «Ну даже похудела, щеки пропали», «Кругов под глазами нет, морщин нет! Как так», — стали писать подписчики.