Алла Пугачева перезахоронила родителей в другом месте

На днях на информационных лентах появилась информация, что Алла Пугачева купила участок на Кузьминском кладбище для себя, где якобы планирует поставить семейный склеп.
Журналисты решили разузнать, так ли это, и отправились на погост. На самом кладбище ничего о покупке Примадонной участка не знают. Зато помогли разыскать могилу родителей Аллы Пугачевой, которая по документам кладбища, находится на 32-м участке.
Однако захоронения Пугачевых там не оказалось.
Выяснилось, что могила перенесена в другое место.
«Алла Борисовна перенесла могилу родителей в другое место. Представляете, у нас даже не все об этом знали», — поделился сотрудник кладбища.
Алла Пугачева перезахоронила прах родителей на территории, которая расположена рядом с администрацией кладбища. Это место считается элитным. От глаз оно спрятано елями и пихтами.
На могиле родителей и бабушки Аллы Борисовны — мраморная плита с именами умерших: Одегова Александра Кондратьевна, Пугачевы Борис Михайлович и Зинаида Архиповна. И надпись: «Любимы — незабываемы». Рядом находится могила брата Аллы Пугачевой, Евгения Пугачева.
По материалам MK.RU