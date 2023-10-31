Алла Пугачева перезахоронила родителей в другом месте

На днях на информационных лентах появилась информация, что Алла Пугачева купила участок на Кузьминском кладбище для себя, где якобы планирует поставить семейный склеп.

Журналисты решили разузнать, так ли это, и отправились на погост. На самом кладбище ничего о покупке Примадонной участка не знают. Зато помогли разыскать могилу родителей Аллы Пугачевой, которая по документам кладбища, находится на 32-м участке.

Однако захоронения Пугачевых там не оказалось.

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