Петрова разнесли за видео с молодой женой с Мальдив: такое же было с Милославской

Известный актер Александр Петров вывез юную супругу Викторию на Мальдивы. Влюбленных переполняют эмоции, своими чувствами они делятся с поклонниками.
Александр Петров разместил в микроблоге романтическое видео, главной героиней которого стала его жена Вика. Этими кадрами он признался в любви своей супруге. И спровоцировал шквал негативных эмоций в свой адрес.
Поклонники тут же обратили внимание, что точно такое же видео Александр Петров посвящал Стасе Милославской, с которой встречался до своей скоропалительной женитьбы.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
В комментариях к видео Александра Петрова подписчики язвят и злословят.
«Саша, вы прекрасны, ведь только самые прекрасные мужчины делают одинаковые видео на Мальдивах, где признаются в любви каждой из своих девушек», «А ее полноценную семью не вывезли на морюшко, что ли?», «Со всеми одно и то же», «Буквально вчера ты такое же видео со Стасей публиковал, с тем же ракурсом и в том же месте. Ту, которую тебя любила все четыре года, ты перечеркнул мимолетным свиданием», — негодуют в Сети.