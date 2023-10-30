Петрова разнесли за видео с молодой женой с Мальдив: такое же было с Милославской

Известный актер Александр Петров вывез юную супругу Викторию на Мальдивы. Влюбленных переполняют эмоции, своими чувствами они делятся с поклонниками.

Александр Петров разместил в микроблоге романтическое видео, главной героиней которого стала его жена Вика. Этими кадрами он признался в любви своей супруге. И спровоцировал шквал негативных эмоций в свой адрес.

Поклонники тут же обратили внимание, что точно такое же видео Александр Петров посвящал Стасе Милославской, с которой встречался до своей скоропалительной женитьбы.

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