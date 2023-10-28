Собчак назвала лицо Бородиной маской на Хэллоуин: Ксения в долгу не осталась - показала четырехбровую тезку

Ксения Собчак снова задела свою экс-коллегу по «Дому-2» Ксению Бородину, а заодно и Анастасию Волочкову и Ларису Гузееву. Светская львица назвала лица перечисленных звезд масками на Хэллоуин, когда опубликовала подборку картонных изображений с маркетплейса у себя в Телеграм-канале «Собчак».

«Как думаете, какую маску лучше взять для Хэллоуина?» - написала скандальная блогерша.

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Реакция Бородиной не заставила себя ждать. Ксения дала отпор тезке, опубликовав ее неудачные стоп-кадры из видео, и написала, что никакое лицо не сможет конкурировать с ее собственным.

«Ксю, лучше твоей маски, где ты с четырьмя бровями, точно нет, оставляй ее. И скажи своему смм-специалисту, что он лучший, я обожаю его чувство юмора, не вздумай его увольнять! Он «реально» делает тебя идеальной», - написала Бородина.

Реакции Волочковой и Гузеевой пока на выпад Собчак не последовало.