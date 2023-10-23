Елизавета Туктамышева сделала заявление о дальнейшей карьере: «Мне нужен перерыв»

Фигуристка Елизавета Туктамышева приняла решение взять паузу в карьере. Спортсменка пришла к этому после сложного трудового периода. По словам Туктамышевой, последние два года были трудоемкими, и себя она не жалела.

«Сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв. Беру паузу, чтобы заниматься собой: проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать, заниматься психологией, благотворительностью и другими личными проектами», - написала звезда спорта в своем Телеграм-канале.

Туктамышева тут же обозначила, что пауза не затянется надолго. Уже зимой она будет состязаться на прыжковом чемпионате. И продолжает выступать в ледовых шоу.

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Напомним, 26-летняя подопечная Алексея Мишина с 12 лет выполняет сложные элементы, за что ее прозвали вундеркиндом. За плечами фигуристки множество наград, кроме олимпийских – ей каждый раз не хватало совсем чуть-чуть, чтобы отобраться на Игры.