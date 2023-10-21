Бойфренда Лолиты рассекретили: он моложе на 34 года

Певица Лолита Милявская с недавних пор перестала афишировать личную жизнь. После громкого скандала с пятым мужем она решила не выносить напоказ свои отношения, так что публике оставалось лишь догадываться, есть ли кто-то рядом с яркой и харизматичной звездой, или она одинока.
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Когда в 2021 году она начала сотрудничать с молодым исполнителем Коста Лакоста, настоящее имя которого Константин Бондаренко, люди заподозрили, что у них роман. Удачей обернулся их дуэт «По-другому», они выступали на «Песне года» и часто выходили вместе в свет.
Лолита и Коста Лакоста. Фото: Global Look Press
Между ними разница почти в 34 года, и Лолита уверяла, что у них только дружеские отношения. Однако накануне их рассекретили. Блогер Наташа Гасанханова в интервью с Аней Покров на YouTube выдала тайну Лолиты.
«Ты знаешь, кто был ее парень? Коста Лакоста. Они встречались в какой-то момент, конечно она за молодежь. Поэтому Лолита абсолютно наша женщина», - выдала Гасанханова.