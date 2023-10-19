Алена Шишкова собралась снова лечь под нож: никак не остановится

Алена Шишкова. Фото: Global Look Press

Модель теперь недовольна бюстом.

Модель Алена Шишкова не так давно выписалась из клиники, где делала пластику тела. Она была недовольна своими пропорциями и, чтобы уравновесить их, выкачала жир из одного места, чтобы переместить его в другое.

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Не так много времени прошло, как Алена уже снова засобиралась к эскулапам за преображением. На этот раз красотка решила делать операцию на груди.

Причиной, по которой Шишкова теперь недовольна грудью, стали импланты, установленные много лет назад. Алена захотела от них избавиться. И теперь советует всем девушкам последовать ее примеру.

«Пойми, как это и даст ли это что-то тебе, сделает ли увереннее. Я, наоборот, хочу вернуть «первозданный» вид, «ликвидировать» импланты. Не завтра, но уже думаю над этим», - призналась девушка.

Судя по тому, как откровенно теперь девушка рассказывает про свои операции, подписчики в соцсетях первыми узнают о ее новом преображении.

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